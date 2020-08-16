Узбекские боксёры Мадримов и Гиясов продлили победные серии

https://static.news.ru/photo/2488061e-df81-11ea-8be5-fa163e074e61_660.jpg Исраил Мадримов Фото: israil_madrimov/instagram.com

В главном бою вечера на боксёрском шоу в Оклахоме узбекский боксёр второго полусреднего веса Исраил Мадримов (6-0, КО) победил по очкам американца Эрика Уокера (20-3, 9 КО).

Преимущество Мадримова чётко обозначилось во второй половине боя. В 12-м раунде ему удалось отправить соперника в нокдаун, но в то же время рефери снял с него очки за удары ниже пояса. Все трое судей отдали победу Мадримову со счётом 116:110 (двое) и 116:111.

Другой узбекский боксёр Шахрам Гиясов, выступающий во втором лёгком весе, нокаутировал в третьем раунде никарагуанца Уинстона Кампоса.

Как сообщал NEWS.ru, норвежка Сесилия Брекхус проиграла решением большинства судей американке Джессике Маккэскил на боксёрском турнире в Оклахоме.