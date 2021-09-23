16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед боем

17:24, 23 сентября 2021
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед боем Фото: usykaa/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик и британский чемпион мира Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, который состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне. Видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Процедура обошлась без провокаций, боксёры пожали друг другу руки по её окончании. 

В бою будут разыграны титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO, принадлежащие Джошуа. 

Усик (34 года) был абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). В его активе 18 побед в 18 боях, 13 — нокаутом. 31-летний Джошуа выиграл 24 боя (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее стали известны гонорары Усика и Джошуа за поединок. Действующий чемпион мира должен получить £15 млн, а украинский претендент — от £3 до £5 млн.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео