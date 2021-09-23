Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед боем

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Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик и британский чемпион мира Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, который состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне. Видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Процедура обошлась без провокаций, боксёры пожали друг другу руки по её окончании.

В бою будут разыграны титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO, принадлежащие Джошуа.

Усик (34 года) был абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). В его активе 18 побед в 18 боях, 13 — нокаутом. 31-летний Джошуа выиграл 24 боя (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее стали известны гонорары Усика и Джошуа за поединок. Действующий чемпион мира должен получить £15 млн, а украинский претендент — от £3 до £5 млн.