«Уродство»: одноклубник Фёдора Емельяненко о бое Джигурды со Шпаком

Боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв, тренирующийся в возглавляемой Фёдором Емельяненко команде Fedor Team, назвал уродством поединок между актёром Никитой Джигурдой и блогером Александром Шпаком. По словам спортсмена, такие люди марают этот вид спорта. Пономарёв никогда не поймёт смысла проведения подобных боёв, пишет «Спорт-Экспресс».

Бой Джигурды со Шпаком — это уродство. Дело в том, что я этому спорту отдаю всю энергию, всю свою силу, а его вот такие вот люди приходят и марают. Аудитория только увеличивается, опять же всё ради просмотров. Я никогда этого не пойму и не смотрю их бои, даже пытаюсь как-то не следить за их результатами, — сказал Пономарёв.

По словам спортсмена, о схватке между Джигурдой и Шпаком он узнал из социальных сетей. Боец добавил, что не досмотрел поединок до конца, поэтому не знает о его результате.

За свою профессиональную карьеру Пономарёв провёл четыре боя. В трёх из них он одержал победу (все — нокаутом в первом раунде), а в одном уступил.

Видео боя Шпака и Джигурды опубликовали 23 декабря. По ходу поединка Джигурда несколько раз оказывался в нокдауне, но в то же время сам один раз отправил на пол Шпака. Во втором раунде актёр пропустил удар справа, а после серии ударов в висок так и не смог подняться.

Ранее Шпак заявил, что согласен на бой-реванш с Джигурдой, если последний этого захочет. Он отметил, что между ними «нет никакой вражды» и в случае второго поединка получится «хорошая, добрая рубка».