Украинский боксёр Редкач назвал дурью слова Усика про «Крым божий»

https://static.news.ru/photo/d81d3c2c-9313-11ea-9824-fa163e074e61_660.jpg Иван Редкач Фото: ivan_redkach_11/instagram.com

Самый скандальный украинский боксёр Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик такой же верующий, «как и большинство из нас». По мнению 34-летнего спортсмена, выступающего в полусреднем весе, Усик прикрывается православием для того, чтобы скрывать правдивые ответы.

Ответ Усика на вопрос: «Чей Крым?» — «Крым божий», это как минимум лицемерие, — цитирует Редкача Metaratings.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика. Он заявил, что принимает вызов боксёра на бой без правил, без любых правил, поскольку не боксёру решать, чей Крым.