Украина отвернулась: как Ломаченко спасти карьеру

Ещё недавно самый обожаемый боксёр Украины и всего постсоветского пространства Василий Ломаченко сейчас столкнулся с серьёзной проблемой: он не только утратил чемпионские титулы после поражения от Теофимо Лопеса, но и потерял поддержку значительной части фанатов из своей страны. Какие варианты действий есть у него в этой ситуации — рассказывает NEWS.ru.

Толстая кожа

Первая часть проблемы — хейт, с которым столкнулся Ломаченко. Мы уже писали о том, как приняли его поражение на Украине. Не во всей, конечно, а в её части, в которой люди считают себя националистами. Болельщики активно злорадствовали, напоминая Василию о его религии — он сторонник Русской православной церкви, и политических взглядах — спортсмен считает украинцев и россиян одним народом.

Не остался в стороне даже мэр города Львова Андрей Садовой, хотя, казалось бы, где Львов и где Ломаченко. Василий родился в Белгороде-Днестровском, в Одесской области, и никогда не разговаривал по-украински. Политик Садовой на своей странице в Facebook открыто поддержал Лопеса, и вот что он написал:

При всём уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отвернёшься от страны, она отворачивается от тебя. И даже совершенно инопланетный парень по имени Лопес становится ближе к ней, — сказал мэр.

Каким образом Ломаченко реагировать на такое отношение к себе? Как и раньше: никак. Когда на него обрушились с критикой после православных стихов в Instagram, он отреагировал достойно: «Люди просто не хотят понимать сути. Мне всё равно на мнение хейтеров». После съёмок в российском православном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» Ломаченко вообще не обращал внимания на выпады критиков. За последний год на него обрушилось столько, что он успел стать толстокожим. Можно вообще не сомневаться, что с хейтерами он справится легко. Но есть и другая, более серьёзная проблема.

2016 год AP/TASS

Куда идти дальше?

Главное для Василия и его команды сейчас — решить, куда идти после этого поражения. Он утратил титулы, упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира и получил огромный удар по самолюбию. Его ведь не просто победил 23-летний боксёр, которого тот же Сергей Ковалёв называл щенком, он перебоксировал его вчистую. Ладно бы, Василий выигрывал бой, и случился лаки-панч. Тогда можно было бы рассчитывать на реванш, но здесь всё было очевидно и печально. Васю переиграли в его же собственном стиле, что намного обиднее, чем просто пропустить удар.

Ему 32 года — по нынешним меркам не такой уж большой возраст, но всё-таки это не 25 лет. Вернуть лучшую форму можно, но намного сложнее, чем раньше. Главный вопрос — есть ли у Василия мотивация. Какой она должна быть? Он был чемпионом мира в трёх весовых категориях, олимпийским чемпионом (дважды), много лет считался одним из лучших боксёров вне зависимости от веса. Ломаченко построил выдающуюся карьеру, которая вряд ли станет лучше, если он вернётся и ещё что-то выиграет. А если снова проиграет — тоже ничего не страшного не случится, но всё-таки это будет очень болезненно для самолюбия.

Деньги? Это тоже не мотивация. Василий — богатый человек, он успел заработать много миллионов долларов и может жить в своё удовольствие до глубокой старости. Так что на первый взгляд, если он решит завершить карьеру — это не будет удивительно.

Если же он захочет вернуться, то ему придётся начинать всё сначала. Лопес вряд ли даст ему сейчас реванш, надо будет выбирать кого-то другого. Например, есть Джервонта Дэвис — тоже чемпион мира, который также давно бросал вызов Ломаченко, но Василий до поражения и после него — это два разных боксёра. Сейчас он уже не чемпион и сильно упал в цене. Даже о бое с Дэвисом на выгодных условиях будет крайне тяжело договориться.

Можно спуститься в весе и снова стать чемпионом во втором полулёгком, но там Василий уже всех «вычистил».

Словом, ситуация для Ломаченко сложилась очень неприятная. Всё по-прежнему зависит от него: если он захочет вернуться, то сделает это. Но вероятность того, что спортсмен пойдёт по пути Александра Гвоздика, который повесил перчатки на гвоздь в прошлом году после поражения от Артура Бетербиева, очень велика.