Удар по Кувалде: избивший Уайлдера россиянин будет ронять Кудряшова у Басты

Шесть лет назад Дмитрий Кудряшов считался настолько опасным нокаутёром, что его побаивались далеко за пределами России. Во всяком случае, такие комментарии под его боями в соцсетях можно было найти в большом количестве. Сейчас ситуация сильно изменилась, и на бой с Евгением Романовым он выйдет в статусе явного аутсайдера. Неужели Кувалда настолько сдал или Романов намного лучше чем кажется?

Всё по-новому

Для начала — бой пройдёт в пятницу в подмосковных Химках. Организатор — промоушен Gazfight, организованный рэпером Василием Вакуленко aka Баста. Что интересно — это будет первый в мире боксёрский поединок в новой весовой категории — Bidgerweight. Лимит в ней — 101,6 кг. Названа она в честь шестилетнего мальчика Бриджера Уокера, спасшего свою сестру от нападения собаки. Слава богу — не ценой жизни: парню наложили 90 швов на лицо, но в конце концов он остался не только жив, но и здоров.

Зачем эту категорию вообще придумали? Чтобы у большего количества боксёров была возможность стать чемпионами мира. Как раз у таких, как Кудряшов и Романов, чьи шансы в крузервейте или в тяжёлом весе стремились к нулю.

Пока дивизион бриджервейта организовала только WBC — одна из четырёх главных боксёрских ассоциаций. Бой Кудряшова с Романовым — отборочный. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира. Сейчас Дмитрий — третий в рейтинге, Евгений — четвёртый, но этот рейтинг — чистая вкусовщина ребят из WBC, ведь ни одного боя в категории ещё не было.

Две лидирующие позиции занимают Оскар Ривас из Колумбии и американец Брайант Дженнингс, шесть лет назад в близком бою проигравший Владимиру Кличко. Ривасу Дженнингс тоже проигрывал — в 2019 году нокаутом в 12-м раунде, хотя вёл по очкам.

Евгений Романов Донат Сорокин/ТАСС

Кувалда против лома

Предстоящий бой интересен тем, что драться будут два нокаутёра. Один из них — даже супер-нокаутёр. Дмитрий Кудряшов, при всех его минусах, обладает одним гигантским плюсом, который у него невозможно отнять. Этот плюс в боксе играет ключевую роль — тяжелейшие руки. Если Дмитрий доносит свой правый прямой или правый боковой — соперник падает и ещё долго не может понять, где он находится. Из 24 побед 23 Кудряшов одержал нокаутом. Лишь в последнем поединке — с чехом Вацлавом Пейсаром — он выиграл по очкам.

Романов тоже может крепко ударить, но он в отличие от Кудряшова — не на разовую «плюху» рассчитывает, а скорее на тоннаж. В классическом стиле накидывает удары на средней и ближней дистанциях и в конце концов заставляет соперника сдаться. В 15 боях у него 15 побед, 11 из которых — досрочных.

А самый яркий момент его карьеры связан даже не с профессиональным боксом, а с любительским — в 2008 году в Новосибирске он нокаутировал Деонтея Уайлдера. Того самого, кто потом много лет был чемпионом мира в профессионалах, выиграл 42 боя, 41 из которых — брутальным нокаутом. Но 2008 году это ещё был совсем другой Уайлдер, на ногах толщиной со спичку и ещё без убийственной пушки.

Разве всё очевидно?

Теперь — о самом интересном — о раскладах перед боем. Дмитрий Кудряшов считается не просто андердогом, а настолько явным аутсайдером, что бой, кажется, вообще лучше не проводить. Его шансы на победу оцениваются процентов в 10-15, и это отчасти неожиданно.

Дмитрий Кудряшов Дмитрий

Какие причины у букмекеров не верить в боксёра, который превосходит соперника во всём? У Кудряшова была такая карьера в профи, какая Романову и не снилась, хотя они ровесники — обоим по 35 лет. Кудряшов был претендентом на мировой титул, боксировал с соперниками такого класса и статуса, с которыми Романов едва ли даже тренировался. Да, Дмитрий все главные бои проиграл, но он хотя бы был на этом уровне.

Единственная причина, почему Романов может считаться в этом бою фаворитом — нокауты, в которых бывал Кудряшов. Главная его слабая сторона — подбородок. Насколько легко он может срубить, настолько же легко он и сам может оказаться на канвасе. Дмитрий три раза проигрывал бои нокаутом, из-за чего его уверенность не может быть на высоте. Даже если он думает, что готов на 100 процентов, он не может не знать, что один пропущенный удар — и всё кончено. Это знает и Романов. И это легко может сыграть решающую роль.

Но Романов и сам не знает, как отреагирует на пропущенный удар. Он за всю карьеру не дрался ни с кем, кто был бы хотя бы на том уровне, на котором сейчас находится Кудряшов. Среди 15 его соперников 14 — абсолютные ноунеймы с ужасными послужными списками, плюс — 45-летний Сергей Ляхович. Белорусский экс-чемпион мира, уже 10 лет путешествующий по миру в качестве мешка для битья.

Очевидно, что Романов очень сильно переоценён букмекерами. Он действительно может выиграть бой, но готовый на 100 процентов Кудряшов таких, как Романов, раньше убирал за минуту-полторы.