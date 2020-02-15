Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг.
В финальном поединке 26-летний Тускаев оказался сильнее Сулеймана Атлы из Турции.
В первый день европейского чемпионата российские борцы проиграли два финальных поединка. В итоге серебро завоевали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдулаев (до 67 кг), бронзу — Александр Комаров (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг), писал NEWS.ru.
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