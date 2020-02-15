https://static.news.ru/photo/470b90ea-501e-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Азамат Тускаев (слева) Фото: Kadir Caliskan/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финальном поединке 26-летний Тускаев оказался сильнее Сулеймана Атлы из Турции.

В первый день европейского чемпионата российские борцы проиграли два финальных поединка. В итоге серебро завоевали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдулаев (до 67 кг), бронзу — Александр Комаров (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг), писал NEWS.ru.