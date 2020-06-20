Турнир Федерации бокса России перенесён с 24 июня

https://static.news.ru/photo/b77fbc90-b2eb-11ea-9ace-fa163e074e61_660.jpg Альберт Батыргазиев Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Боксёрское шоу, которое должно было состояться 24 июня, будет перенесено на неопределённый срок. Новая дата турнира, проводимого под эгидой Федерации бокса России будет объявлена позже.

На профессиональном ринге должен был дебютировать трёхкратный чемпион страны, член национальной сборной России Альберт Батыргазиев, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.