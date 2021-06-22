Третья попытка Драго: на пути к поясу у россиянина два темнокожих француза

В предстоящий уик-энд главным событием очередного турнира UFC станет бой российского тяжеловеса Александра Волкова с непобеждённым французом Сирилем Ганом. Скорее всего, победитель противостояния станет следующим претендентом на пояс в тяжёлом весе. Волков уже давно примеряется к бою за титул UFC, но ему всякий раз не хватает победы в решающем поединке. Непросто будет и сейчас.

Расцвет настоящего тяжеловеса

Свой предыдущий шанс стать претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе Волков упустил ровно год назад, проиграв по очкам борцу Кёртису Блейдсу, а ещё раньше в такой же ситуации ушёл в нокаут на последних секундах выигранного боя с Дерриком Льюисом, который и подерётся теперь за титул с Франсисом Нганну. После поражения Александр сделал правильные выводы и следующие два боя провел очень собранно, прежде всего в тактическом плане. Было понятно, что его техника намного лучше, чем у Уолта Харриса, а в физической форме и выносливости он превосходит Алистара Оверима, но одно дело — преимущество на бумаге и другое — дело в ринге.

В свои 32 года Волков только стал настоящим топовым тяжеловесом. С двухметровым ростом он теперь весит свыше 120 кг и вынужден даже немного гонять к началу поединков, хотя раньше едва дотягивал до 110 и казался худым, долговязым и абсолютно безударным. Сейчас большинство своих боёв он выигрывает нокаутами, а его ударной мощи хватает, чтобы потрясти любого соперника, поэтому, несмотря на все предыдущие неудачи, Драго остаётся в круге претендентов на титульный бой в ближайшем будущем.

К поединку с Ганом Волков готовился в московском клубе «Стрела» под руководством своего тренера Тараса Кияшко. В его распоряжении были сильные российские и зарубежные тяжеловесы, что позволило провести качественный лагерь, не выезжая в Америку. В случае победы над Ганом Александр закрепится в первой пятерке рейтинга тяжей UFC и станет главным претендентом на бой с победителем поединка между Нганну и Льюисом. Вклиниться в очередь раньше него может разве что кто-то из пары именитых экс-чемпионов Стипе Миочич — Джон Джонс, но последний хочет на бое в тяжах срубить состояние, понимая, что шансов против Нганну у него немного.

Универсальный и слишком правильный француз

31-летний Сириль Ган — яркий представитель бойцов новой волны, которые умеют в октагоне всё. Хотя база француза — муай-тай и он хорошо выступал в этом единоборстве до дебюта в ММА, он уверенно себя чувствует в партере, а первые две победы в UFC одержал приёмами. Пока карьера Гана катится как по маслу. После трёх побед он дебютировал в UFC, после шести вошёл в число топовых бойцов, а в случае девятой победы над Волковым может стать претендентом на пояс. В нынешние времена, когда бойцов могут 15 боёв кормить мешками, это достойно уважения.

У Гана практически отсутствуют слабые места, что позволяет ему уверенно чувствовать себя с любым соперником, однако для побед над лучшими мало быть разносторонним. Нужна какая-то особая фишка, которой не будет у его соперников. В победе над Волковым Ган уверен, но его заявления попахивают явной бравадой.

Думаю, Александру не нравится, когда у соперника есть нокаутирующая мощь, он становится неуверенным. В стойке постараюсь достать его тяжёлыми ударами, — заявил Ган в предматчевом интервью.

Француз отлично двигается на ногах и чувствует дистанцию, но при этом его не назовёшь обладателем нокаутирующего удара, в отличие от тех же Оверима или Харриса, с которыми Волков справился. При этом Волков вполне способен нейтрализовать его сильные стороны за счёт ещё большего роста и длины рук и кикбоксерской техники, в которой он также не уступает французу. Однако букмекеры всё равно считают фаворитом непобеждённого Гана, оценивая его шансы на победу не ниже 60 процентов.

Кто из россиян ещё дерётся в этот уик-энд

В андеркарте этого турнира UFC свой третий бой в организации проведёт представитель легчайшего веса Тимур Валиев, которого ждёт очень серьёзная проверка. Во-первых, бразилец одержал четыре победы во всех боях в UFC, во-вторых, он уже в девяти поединках не знает поражений и обладает нокаутирующим ударом, наконец, он побеждал Саида Нурмагомедова. Не всегда стабильный Валиев просто не встречался с соперниками такого уровня.

В главном бою вечера турнира Bellator 261 ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский оспорит временный титул в тяжёлом весе в бою с опытным, но вполне проходимым американцем Тимоти Джонсоном. Для Молдавского это будет первый пятираундовый опыт и многое будет зависеть от того, насколько он готов к вязкому бою с соперником, против которого любому бойцу сложно показать свои лучшие качества.

Ещё двое россиян выйдут в клетку на турнире PFL с хорошими шансами выйти в плей-офф. Непобеждённому полулегковесу Мовлиду Хайбуллаеву нужна победа над экс-чемпионом организации Лэнсом Палмером, а тяжеловес Денис Гольцов, выиграв в первом раунде предыдущий бой, практически обеспечил себе выход в плей-офф. Тем не менее у него хорошие шансы побить не хватающего звёзд с неба американца Брэндона Сэйлза.