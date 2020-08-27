Тренер Пакьяо прокомментировал возможный бой с Макгрегором

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Тренер чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Джастин Форчун рассказал о возможном бое с экс-чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весах Конором Макгрегором.

Зачем нам делать этого парня богатым. Бой с ним ничего не даст Мэнни. Зачем разрушать наследие из-за этого болвана Макгрегора? Пакьяо уничтожит его за три раунда. Он слишком силён и быстр для него. Конор - парень из ММА, который не умеет боксировать, - приводит слова Форчуна MMAJunkie.com.

Кроме того специалист отметил, что когда Пакьяо завершит карьеру, то сможет стать величайшим боксёром в истории.

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