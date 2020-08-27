Нурмагомедов поддержал футболиста Шапи Сулейманова

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Бывший чемпион UFC в среднем весе и один из величайших бойцов в истории ММА 45-летний Андерсон Силва 31 октября проведёт прощальный бой с ямайцем Юрайей Холлом.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что этот поединок станет для бразильца последним в карьере, несмотря на то что по контракту у него остаётся ещё два боя. В последних восьми поединках...