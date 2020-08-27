16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Нурмагомедов поддержал футболиста Шапи Сулейманова

12:03, 27 августа 2020 477
Хабиб Нурмагомедов и Магомед-Шапи Сулейманов Хабиб Нурмагомедов и Магомед-Шапи Сулейманов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил совместное фото с нападающим футбольного клуба «Краснодар» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

Удачи тебе, Брат Шапи, в твоей нелёгкой профессии, тренируйся больше всех. Дагестанский футбол нуждается в героях на футбольных полях, — написал Нурмагомедов под фото на своей странице в Instagram.

24 октября Нурмагомедов проведёт защиту своего пояса на «Бойцовском острове» в Абу-Даби против Джастина Гейтжи.

Как писал NEWS.ru, бывший чемпион UFC в среднем весе и один из величайших бойцов в истории ММА 45-летний Андерсон Силва 31 октября проведёт прощальный бой с ямайцем Юрайей Холлом.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео