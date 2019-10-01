https://static.news.ru/photo/7b66bf82-e43e-11e9-9eb6-fa163e074e61_660.jpg Заурбек Сидаков Фото: wrestling_alania/instagram.com

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал о своём отношении к двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Роману Власову, которого он считает для себя примером.

Он для меня величайший человек, пример как в спорте, так и в жизни, человек с настоящим мужским характером. Роме нужно идти дальше, не оборачиваясь, и продолжать бороться за третье олимпийское золото. Я верю, что он настоящий профессионал и очень сильный человек, который справится с этим испытанием, — рассказал Сидаков News.ru.

Также Сидаков отметил, что, если выйдет в финал Олимпиады, его секундантом снова станет двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.

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