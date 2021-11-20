Штырков объяснил, почему планирует и дальше тренироваться в Дагестане

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что планирует и дальше тренироваться в Дагестане, потому что «оброс связями» в регионе и может подстроить процесс подготовки под себя. Он назвал Дагестан «Меккой для единоборств» и отметил большое количество подходящих для тренировок спарринг-партнёров.

Уже оброс связями, чтобы с ребятами договариваться и о спаррингах, и о тренировках, чтобы максимально грамотно построить тренировочный процесс под себя. Думаю, и в дальнейшем я буду стараться проходить подготовку в Дагестане, потому что с каждым разом там всё лучше и комфортнее, — пояснил Штырков.

Он вспомнил, как в первый раз поехал туда по инициативе своего тренера Всеволода Цирке. Сейчас же боец понял, что его абсолютно устраивает Дагестан в качестве места подготовки: в основном из-за наличия большого количества спарринг-партнёров, которые хорошо себя показывают как в боксе, так и в борьбе.

А самое главное — это ребята, спарринг-партнёры. Это действительно Мекка единоборств, там в каждом зале очень много ребят хорошего уровня. А в крайний раз я ещё и попал так, что были бойцы моего веса, выходящие на пиковую форму. Люди платят деньги, чтобы собрать таких спарринг-партнёров, а так — мы туда приехали и застали там таких бойцов, — резюмировал Штырков.

Ранее Иван Штырков признался, что условия в Дагестане отличаются от тех, к которым он привык в Екатеринбурге. По его словам, иногда в душевой отключали горячую воду, а переодеваться приходилось в зале.