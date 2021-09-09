Шлеменко назвал победителя в бою Трампа с Байденом

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил, кто бы выиграл в боксёрском бою между Дональдом Трампом и Джо Байденом — бывшим и действующим президентами США.

Я думаю, выиграл бы Трамп, он помоложе и у него проблем со здоровьем поменьше. Во всяком случае, визуально так кажется. Но бой вряд ли бы продлился долго, ведь в таком возрасте даже просто простоять больше раунда тяжело, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

Ранее в пятницу 75-летний Трамп заявил, что нокаутировал бы 78-летнего Байдена за несколько секунд. Он считает, что это был бы самый лёгкий соперник для него.

Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год, после чего его сменил Байден.