Самбистам сборной России оформят бронь от частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил в ходе беседы с MMA.Metaratings.ru, что спортсмены первой сборной России не получали повесток из военкомата в связи с объявленной в РФ частичной мобилизацией. Он также указал, что самбистам оформят бронь.

Все, что положено, мы сделали. Потерять таких спортсменов — это дорого стоит. Мы их по 15–20 лет готовили, воспитывали, тренировали, и потом это все потерять, ну сложно. Потом восстановить все будет невозможно, если мы сейчас не будем выходить с инициативой давать выступать спортсменам на соревнованиях, — сказал Елисеев.

Он выразил мнение, что для спортсменов уровня сборной должна быть бронь. Если бы была всеобщая мобилизация, то «не было бы вопросов», но в условиях частичной нельзя давать бронь IT-специалистам, забирая при этом «положивших жизнь» спортсменов или тренеров сборной страны, считает Елисеев. В противном случае отрасль спорта невозможно будет спасти. Он также заявил, что никто из самбистов сборной России не получал повесток.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Двумя днями ранее повестку получил чемпион AMC Fight Nights, боец Владимир Минеев.