18+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Российский боксёр захотел провести поединок с популярным блогером из США

Боксёр Сергей Ковалёв заявил, что готов подраться с американским блогером Полом
13:36, 03 апреля 2022
Российский боксёр захотел провести поединок с популярным блогером из США Сергей Ковалёв Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боксёр, бывший чемпион мира Сергей Ковалёв заявил, что хочет подраться с популярным блогером из США Джейком Полом, сообщает TMZ Sports. Он отметил, что нокаутирует соперника, если поединок состоится.

Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой с Тервелом Пулевым, и тогда мы сможем организовать любой поединок, — сказал боксёр.

Ковалёв становился чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF). В активе боксёра 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

Пол уже проводил поединки с профессиональными бойцами. В частности, он одолел Тайрона Вудли из UFC и отправил в нокаут экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что Ковалёв проведёт поединок против болгарина Пулева. Встреча спортсменов пройдёт в первом тяжёлом весе.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео