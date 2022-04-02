Российский боксёр захотел провести поединок с популярным блогером из США

Российский боксёр, бывший чемпион мира Сергей Ковалёв заявил, что хочет подраться с популярным блогером из США Джейком Полом, сообщает TMZ Sports. Он отметил, что нокаутирует соперника, если поединок состоится.

Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой с Тервелом Пулевым, и тогда мы сможем организовать любой поединок, — сказал боксёр.

Ковалёв становился чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF). В активе боксёра 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

Пол уже проводил поединки с профессиональными бойцами. В частности, он одолел Тайрона Вудли из UFC и отправил в нокаут экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что Ковалёв проведёт поединок против болгарина Пулева. Встреча спортсменов пройдёт в первом тяжёлом весе.