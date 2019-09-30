Российский боец PFL Максим Гришин поделился впечатлениями от подготовки в тренировочном лагере Стипе Миочича Strong Style.
Это уже давно мой домашний зал в Америке. Там меня всё время ждут, и я готовился там несколько раз. Сейчас решил вспомнить былое, и мне, конечно, всё понравилось. В лагере хорошая атмосфера и узкий, домашний круг бойцов, один из которых является чемпионом UFC в тяжёлом весе, - рассказал Гришин News.ru.
Также боец рассказал, что стоял в спаррингах с чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем и отметил, что у него плотные, хорошие удары.
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