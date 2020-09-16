Рой Джонс восхищён Поветкиным и рад быть частью русской культуры

https://static.news.ru/photo/4823bce8-f855-11ea-adbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Рой Джонс, имеющий американское и российское гражданство восхитился победой Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

Я видел бой Поветкина и Уайта, это был невероятный камбэк. Поветкин продемонстрировал силу русского духа, смог вернуться в бой и победить. Я очень рад быть частью этой культуры, — приводит слова Джонса ТАСС .

Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде после того, как сам дважды оказался в нокдауне. Предусмотренный контрактом обязательный реванш боксёров состоится 21 ноября.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал объявление о реванше Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.