Пётр Ян стал отцом в преддверии титульного боя

Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян стал отцом накануне боя за титул чемпиона в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду. Его жена Юлия родила в Таиланде сына, которого решили назвать Константином.

Я счастлив, я стал сильнее. Переживал, что сын родится после того, как уеду на бой. В ближайшие дни оформим все необходимые документы, чтобы жена и дети смогли улететь домой. Старший сын рад. Думаю, он полностью осознал, что у него появился брат, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».