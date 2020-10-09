Пётр Ян назвал победителя в бою Нурмагомедова с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/d707648a-0a36-11eb-bf14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян в интервью NEWS.ru сделал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи.

Хабибу нужно быть внимательным в начале боя. Давить нужно с первого раунда, потому что если дать Гейтжи почувствовать дистанцию, если не уходить со средней дистанции, откуда Джастин будет пробивать свои лоу-кики, это плохо кончится. Хабибу нужно сокращать дистанцию с первой минуты, делать так, чтобы Гейтжи мог думать только о защите, — сказал Ян.

По его мнению, Хабиб победит досрочно, если будет давить с первых раундов. Поединок пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Ранее российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью NEWS.ru сделал свой прогноз на бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гейтжи.