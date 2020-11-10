Промоутер рассказал о состоянии заболевшего Поветкина

https://static.news.ru/photo/de227a04-236b-11eb-9187-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Александр Поветкин, перенёсший коронавирус, выписался из больницы. Об этом рассказал NEWS.ru его промоутер Андрей Рябинский.

Александр выздоровел. Сегодня его выписали из больницы, он чувствует себя хорошо. Что касается реванша с Уайтом, то думаю, к январю не успеем восстановиться. В ближайшие дни будет ясно, в каком состоянии Саня, — сказал Рябинский.

О том, что Поветкин заразился COVID-19, стало известно 3 ноября. Боксёр лечился в одной из московских клиник. В связи с болезнью был отменён его реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября.

Первая встреча боксёров закончилась победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Противостояние тяжеловесов состоялось 22 августа в британском Брентвуде. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Ранее NEWS.ru писал, как коронавирус и отмена реванша с Уайтом повлияют на карьеру Поветкина.