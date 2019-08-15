https://static.news.ru/photo/e2f994aa-bf3e-11e9-acdb-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский боксёр Александр Поветкин и его соперник Хьюи Фьюри вступили в программу Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) и пройдут тесты до и после боя, который запланирован на 31 августа в Лондоне.

Тестирование VADA идёт во время подготовки к бою и после поединка. Заранее неизвестно, сколько будет сдано проб, — приводит ТАСС слова руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова.

Для Поветкина этот бой станет первым за год после поражения от Энтони Джошуа и перенесённой операции на локтях. Поединок с Фьюри пройдёт в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.

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