Пора домой: почему даже пять побед в UFC не спасли карьеру россиянина в UFC

Открытие третьего сезона «Бойцовского острова» UFC в Абу-Даби впервые прошло со зрителями. Хабиб Нурмагомедов анонсировал возможное возвращение в бои и не пожелал оставлять пояс вакантным, экс-чемпион Макс Холлоуэй вернулся в дело ещё более злым и опасным, а Рамазан Эмеев хоть и выиграл пятый из шести поединков в UFC, в очередной раз показал, что перспектив в лучшей лиге мира у него нет и проще было бы вернуться в Россию.

Потеря титула сделала Холлоуэя сильнее

После ухода Конора Макгрегора в лёгкий вес казалось, что Макс Холлоуэй на долгие годы станет его преемником. Однако сначала гаваец споткнулся о Дастина Порье при неудачной попытке повторить достижение ирландца и овладеть поясами в двух весовых категориях, а затем уступил и свой титул Алексу Волкановски. Для многих чемпионов потеря пояса стала началом заката карьеры. Так, нокаутированный Макгрегором Жозе Алду уже никогда не будет прежним, однако Холлоуэй не просто вернулся на топ-уровень, но и выглядел даже сильнее, чем в свою чемпионскую эпоху.

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На протяжении пяти раундов Макс жестоко избивал своего визави в привычной манере, но при этом не брал время на раскачку, постоянно держал высочайший темп, а его коронные многоударные серии казались порой бесконечными. Конечно, проигрывавший и нашему Забиту Магомедшарипову Кэлвин Кэттар мало что делал сам и чудом выжил во втором и четвёртом раундах. Пожалуй, отсутствие разового нокаутирующего удара — единственный бойцовский недостаток Холлоуэя, который был заметен в этом бою. И тем не менее он вполне может опередить застопорившего карьеру Магомедшарипова в очереди на титульный бой, ведь тот и в трёхраундовом бою с Кэттаром впечатлил меньше, а с тех пор так и не может подраться.

«Старики» дали жару

Соглавный бой вечера между вроде бы сбитыми лётчиками Карлосом Кондитом и Мэттом Брауном не завершился ярким нокаутом, не был самым ожидаемым событием этого вечера, но получился самым зрелищным и в хорошем смысле этого слова «олдскульным». Здесь мы увидели и зубодробительные обмены в стойке, и борьбу на земле с попеременным преимуществом каждого из соперников, и роковыми ударами локтями как сверху, так и снизу. Кондит в этой войне был чуть лучше и нанёс сопернику больший урон, что и предопределило его вторую кряду победу, хотя ещё недавно после пяти проигрышей подряд его впору было списывать со счетов.

Как вырубили лучшего нокаутёра года

Темнокожий американец Хоакин Бакли прославился эффектным ударом с вертушки, которым он в октябре вырубил Импу Касанганая, за что получил премию «Нокаут года» по мнению большинства авторитетных СМИ. В этот раз невысокий средневес сам оказался в роли жертвы, а нокаут вновь вышел на заглядение в исполнении итальянца Алессио ди Кирико. Бакли отказался от традиционного рукопожатия в начале боя и сразу пошёл в жёсткий размен ударами, в котором хорошенько получил с левой. При попытке подсесть он нарвался на мощнейший хай-кик, от которого мгновенно вырубился, но из-за нерасторопности рефери получил ещё несколько лишних ударов на земле. Даже придя в себя, американец ещё некоторое время ходил на ватных ногах.

Хабиб такой же, как все

Главной интригой турнира стало анонсированное Дэйной Уайтом заявление Хабиба Нурмагомедова. В последнее время слова бойцов о завершении карьеры используются для шантажа работодателя и выбивания больших (в этом слове можно ставить ударение на любой слог) гонораров. Казалось, что случай Нурмагомедова совсем другой, ведь он недавно потерял отца и заявил, что не будет больше драться, потому что мама не хочет этого. Но и горы Кавказа могут пойти вспять, если для того будет веская причина. Похоже, что за суперреванш с Макгрегором босс UFC готов щедро раскошелиться, ведь за последний год у него не было событий такого масштаба, и другого шанса организовать их точно не будет. Хабиб сказал, что подумает и согласится, если победитель боя Магрегор — Порье его впечатлит. Как говорится, бизнес и ничего личного.

Эмеев отомстил за брата Нурмагомедова

Российский полусредневес Рамазан Эмеев одержал свою самую тяжёлую победу в UFC. Несмотря на то, что из шести своих боёв в октагоне экс-чемпион М-1 Challenge выиграл пять, он так и не продвинулся в рейтинге с момента своего дебюта. Виной всему отсутствие ярких досрочных побед и американской визы. Кроме того, преодолев 30-летний рубеж, Эмеев перестал прогрессировать, сохранив высокий, но не выдающийся уровень борьбы и ударной техники. Очередным испытанием для него стал обидчик двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Абубакара — немец польского происхождения Давид Завада.

Бой получился крайне непростым, а инициатива постоянно переходила из рук в руки. Если в начале поединка россиянин проводил тейкдауны и перебивал соперника в стойке, то во втором раунде уже поляк доставил ему немало проблем коленями из клинча. В третьей пятиминутке Завада за счёт борьбы получил выгодную позицию, но упустил победу в концовке. Успех Эмеева не стоит переоценивать, так как в бою с проходным, стоящим на грани увольнения соперником он не выглядел намного лучше. Возможно, для него пришло время вернуться в Россию и поучаствовать в боях с лучшими средневесами Александром Шлеменко, Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.