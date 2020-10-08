Получивший пощёчину от Хабиба боец Лобов вызвал на поединок его друга

https://static.news.ru/photo/d7ed3dee-096d-11eb-ace8-fa163e074e61_660.jpg Артём Лобов Фото: rushammer/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, вызвал на поединок Зубайру Тухугова, друга и спарринг-партнёра Хабиба Нурмагомедова.

Я обязан провести с ним бой ради своей души и всего остального. Я обязан добраться до него. Вы видели его (Тухугова. — NEWS.ru) поступки. Вы видели, как он запрыгнул в клетку после боя Хабиба с Макгрегором. Я готов закрыть на это глаза. Понимаю, были на эмоциях, под влиянием момента, — приводит слова Лобова Allboxing.

По его словам, если бы Тухугов оказался один на один с Конором в клетке хотя бы на 5 секунд, то оказался бы разорван в клочья. Лобов также назвал Тухугова и других друзей Хабиба смелыми, только когда они нападают стаей, как гиены.

А один на один становятся молчаливыми. Я обязан получить с ним бой. Я повторю, что денег мне не нужно. Если получу гонорар, то отдам всё до цента на благотворительность, — заявил боец.

В активе Лобова, спарринг-партнёра Конора Макгрегора, 13 побед по правилам ММА, 15 поражений и одна ничья. В последние два года Лобов выступал на турнирах компании BKFC, специализирующейся на кулачных боях, где одержал резонансную победу над экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи. Лобов ранее неоднократно вызывал Тухугова на поединок, заявляя, что готов с ним подраться в любой организации, а вырученные деньги отдать на благотворительность.

12 декабря 2020 года Лобов в Марселе проведёт первый бой по правилам ММА с 2018 года.

4 апреля 2018 года Хабиб Нурмагомедов в компании друзей, среди которых был Тухугов, сцепился в словесной перепалке с Лобовым в нью-йоркском отеле, схватил его за затылок и отвесил ему пощёчину, писал NEWS.ru.