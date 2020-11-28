Лебедев высказался о конфликте Харитонова с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/d7e09314-317c-11eb-8827-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал примирение бойцов Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

Конечно, мне ближе правда Харитонова, но я заведомо знал, что будет примирение. Поверьте, у него не было другого выхода. Думаете, у Харитонова нет людей, которые могут за него постоять? — отметил спортсмен.

По его словам, Харитонова не было другого выхода, потому что его попросили об этом, передаёт championat.com.

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым был улажен 24 ноября. Бойцы повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него были возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Ранее боец смешанного стиля Анатолий Малыхин (7-0) раскритиковал коллегу Сергея Харитонова за то, что тот не сумел постоять за себя в конфликте с Адамом Яндиевым.

Как сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Сергей рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.