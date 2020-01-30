https://static.news.ru/photo/dd2c495c-434e-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Алистар Оверим Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортсмен смешанных боевых искусств (MMA) Алистар Оверим помогает россиянину Сергею Харитонову готовиться к поединку с Фернандо Родригесом.

39-летний иностранный спортсмен проводит совместные тренировки с российским спортсменом, сообщает « РЕН ТВ ».

Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. Он дважды встречался бронзовым призёром Гран-при Pride Fighting Championships: в 2006 году, когда россиянин проиграл и в 2007 году, где победа досталась Харитонову.

Следующий поединок 39-летнего российского бойца состоится 23 февраля в лиге WTKF с бразильским спортсменом Фернандо Родригесом.

На счету Харитонова 30 побед и семь поражений в MMA, начиная с 2000 года.

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поднялся на две позиции в обновлённом рейтинге организации.