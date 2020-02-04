Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о сложных временах своей юности, когда его посещали мысли свести счёты с жизнью.

Самый сложный период в моей жизни произошёл, когда родилась моя первая дочь с проблемами со здоровьем. 2006 год стал для меня очень шатким. Я потерял семью, и в какой-то момент...