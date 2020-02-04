Российский боец Иван Штырков проведёт очередной поединок на совместном турнире российской компании RCC и американской PFL 22 февраля в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба RCC, в со-главном бою вечера соперником Уральского Халка станет поляк Михал Пастернак, владеющий поясом польской лиги PLMMA. Бой пройдёт в полутяжёлом весе. В предыдущем поединке Штырков неудачно дебютировал в среднем весе, уступив удушающим приёмом швейцарцу Ясубею Эномото.
Также в рамках турнира 22 февраля состоится Гран-при в лёгком весе, победитель которого станет участником очередного сезона лиги PFL.
Как сообщал NEWS.ru, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что был близок к самоубийству.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен