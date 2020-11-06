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Определились чемпионы мира по самбо

22:07, 06 ноября 2020
Фото: sambo.sport

Определились чемпионы мира по самбо-2020 в городе Нови-Сад (Сербия). Пять россиян завоевали золотые медали. Один — серебряную.

Результаты финалов:

Бондарева Елена (Россия) — золото, Пашук Алина (Украина) — серебро. До 48 кг. Болевой.

Кубарков Андрей (Россия) — золото, Тентиев Иманбек (Киргизия). До 52 кг. Болевой.

Боевое самбо:

Мухтар Гамзаев (Россия) — золото, Лутфилла Сайдаматов. (Узбекистан) — серебро. До 57 кг. Счёт 5:2.

Гульфия Мухтарова (Россия) — золото, Ибодатков Агойонова(Узбекистан) — серебро. До 60 кг. Болевой.

Никита Клецков (Россия) — золото, Владислав Саяпин (Беларусь) — серебро. До 68 кг. Счёт 6:1.

Немат Йокубов (Узбекистан) — золото, Сергей Рябов (Россия) — серебро. До 90 кг, болевой.

В чемпионате принимают участие 35 стран, турнир продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.

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