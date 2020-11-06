Определились чемпионы мира по самбо

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Президента Европейской Федерации самбо Сергея Елисеева переизбрали на новый четырёхлетний срок.

Решение было принято на отчетно-выборном Конгрессе в городе Нови-Сад (Сербия), где проходит чемпионат и первенство мира по самбо, передаёт корреспондент NEWS.ru. В заседании Конгресса приняли участие 8 членов Исполкома и...