Определились чемпионы мира по самбо-2020 в городе Нови-Сад (Сербия). Пять россиян завоевали золотые медали. Один — серебряную.
Результаты финалов:
Бондарева Елена (Россия) — золото, Пашук Алина (Украина) — серебро. До 48 кг. Болевой.
Кубарков Андрей (Россия) — золото, Тентиев Иманбек (Киргизия). До 52 кг. Болевой.
Боевое самбо:
Мухтар Гамзаев (Россия) — золото, Лутфилла Сайдаматов. (Узбекистан) — серебро. До 57 кг. Счёт 5:2.
Гульфия Мухтарова (Россия) — золото, Ибодатков Агойонова(Узбекистан) — серебро. До 60 кг. Болевой.
Никита Клецков (Россия) — золото, Владислав Саяпин (Беларусь) — серебро. До 68 кг. Счёт 6:1.
Немат Йокубов (Узбекистан) — золото, Сергей Рябов (Россия) — серебро. До 90 кг, болевой.
В чемпионате принимают участие 35 стран, турнир продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.