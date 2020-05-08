Олейник рассказал о своих страхах на турнире UFC из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2f15df7e-9284-11ea-8df3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: Алексей Олейник/vk.com

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник заявил, что боялся заразиться коронавирусной инфекцией на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

В день поединков, 9 мая, в американском Джексонвилле, где проходил турнир UFC 249, рассказали о положительном тесте у бойца из Бразилии Роналдо Соузы. Он тоже должен был выйти в октагон. Причём бразилец успел пообщаться со своим земляком Фабрисио Вердумом, соперником Олейника.

Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя, — отметил россиянин в интервью ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Олейник (59-13-1) победил раздельным решением судей бразильца Фабрисиу Вердума (23-9-1) на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Исход боя зависел от оценок судьями второго раунда. В итоге двое из трёх судей отдали победу россиянину.