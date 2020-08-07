Нурмагомедов заявил, что Магомедшарипов давно заслужил бой за титул

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал требование бойца Забита Магомедшарипова к организации предоставить ему возможность побороться за титул чемпиона в полулёгком весе.
Накануне стало известно, что Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона организации — австралийца македонского происхождения Александра Волкановски.
Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? — обратился он к руководству промоушна.
Нурмагомедов в своём Instagram прокомментировал вызов, брошенный Магомедшариповым Волкановски. По его мнению, российский боец в полулёгком весе давно заслужил титульный поединок.
Заслужил давно, — написал Нурмагомедов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион Ultimate FIghting Championship в полулёгком весе Алекс Волкановски отклонил вызов оставшегося без соперника российского бойца Забита Магомедшарипова.
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