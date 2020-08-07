Нурмагомедов заявил, что Магомедшарипов давно заслужил бой за титул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал поступок своего соперника Деррика Льюиса, который снял видео, где он плюёт в контейнер с едой, предназначенный для Олейника.

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал поступок своего соперника Деррика Льюиса, который снял видео, где он плюёт в контейнер с едой, предназначенный для Олейника. Это говорит о культуре и образовании...