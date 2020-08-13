Нурмагомедов рассказал, сколько он получит после боя с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/4655f9f2-de0c-11ea-ab70-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что должен заработать на поединке с американцем Джастином Гейтжи больше, чем с Дастином Порье.

За бой с Гейтжи должен получить больше, чем с Порье, потому что я стал лучше. Раз я свою работу делаю безупречно, то и получать должен больше, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, после Гейтжи он готов устроить бой с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье или с Жоржем Сен-Пьером, если он согласится вернуться.

Он не проигрывал с 2007 года, а моя карьера началась в 2008 году. У нас на двоих 25 лет без поражений. Такого боя не будет ещё лет 10. Если Конор или Тони Фергюсон хотят со мной подраться, пусть выиграют у Дастина Порье, который сейчас первый номер рейтинга, — добавил он.

Ранее UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов заработал за титульный поединок против Дастина Порье $6,09 миллиона. 6 миллионов — это гонорар за сам бой, 40 тысяч — за медиа-активность, и бонус в размере 50 тысяч Хабиб получил за лучшее выступление вечера. Дастин Порье заработал за бой 290 тысяч долларов. 250 — за бой и 40 — за медиа-активность.

Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который состоится в Абу-Даби. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба.

Ранее россиянин оценил предстоящего соперника и рассказал, о каком бое мечтал его отец Абдулманап Нурмагомедов, который умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы, писал NEWS.ru.