Нурмагомедов оценил Гейтжи и рассказал о поединке-мечте его отца

https://static.news.ru/photo/278421ba-de08-11ea-b771-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оценил соперника Джастина Гейтжи, с которым ему предстоит встретиться 24 октября на турнире UFC 254, который состоится в Абу-Даби.

Гейтжи изменился с тех времен, когда проиграл Альваресу и Порье. Он стал более расчётливым, сделал акцент на бокс и научился работать вторым номером. Как боец и человек он стал более взрослым и нокаутировал много хороших бойцов: Фергюсона, Барбозу, Серроне и других. Я очень впечатлён его серией побед. Даже в проигранном бою с Порье он вёл и мог его выиграть, если бы был более расчётливым, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Он также добавил, что ему интересен поединок с бывшим двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе, экс-победителем UFC в среднем весе Жоржем Сен-Пьером, о чём мечтал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Жоржу надо определиться, хочет ли он драться, всё же ему скоро 40 лет. Дэйна Уайт сказал, что проведёт с ним переговоры. С моей стороны и со стороны UFC есть согласие, — добавил он.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по завершению карьеры, а также рассказал, как справляется без отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы, писал NEWS.ru.