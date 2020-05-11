Нурмагомедов поддержал госпитализированного после боя Фергюсона

https://static.news.ru/photo/2a78fab6-9386-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети обратился со словами поддержки к американцу Тони Фергюсону.

Спортсмен из США был госпитализирован после боя с Джастином Гейтжи, закончившегося победой последнего.

Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой, — написал Нурмагомедов в Twitter.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, heâll be proud with you. @TonyFergusonXT — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Гейтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.

Как передавал NEWS.ru, Фергюсон рассказал, что проиграл Гейтжи из-за того, что готовился к бою с Хабибом, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.