Единоборства

Нурмагомедов поддержал госпитализированного после боя Фергюсона

15:47, 11 мая 2020 18
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети обратился со словами поддержки к американцу Тони Фергюсону.

Спортсмен из США был госпитализирован после боя с Джастином Гейтжи, закончившегося победой последнего.

Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой, — написал Нурмагомедов в Twitter.

Гейтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.

Как передавал NEWS.ru, Фергюсон рассказал, что проиграл Гейтжи из-за того, что готовился к бою с Хабибом, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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