Нурмагомедов отреагировал на критику за слова о бесполезности ринг-гёрлз

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику в свой адрес за слова о бесполезности ринг-гёрлз в ММА. Он сказал, что ему всё равно на мнение других людей. Его цитирует YouTube-канал Islam Channel.

Кто-то спросил, почему у нас в промоушене (Eagle FC. — NEWS.ru) нет ринг-гёрлз. Я ответил, что не вижу в них смысла. Это моё мнение. Некоторые со мной не согласились. Какая мне разница? — сказал Хабиб.

Хабиб добавил, что ему всё равно, что говорят другие люди. Он высказывается так, как считает нужным.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов заявил на встрече с болельщиками в Лондоне, что он отказался выпить вина с бывшим тренером ФК «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Это произошло 2 октября, когда российский боец посетил матч чемпионата Англии между «манкунианцами» и «Эвертоном».