Нурмагомедов назвал причины завершения карьеры

https://static.news.ru/photo/85c13910-8a52-11eb-a462-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал основные причины завершения своей спортивной карьеры. По его словам, принять такое решение было непросто, однако он не жалеет, поскольку достиг в единоборствах всего, что мог.

Как сообщает ESPN, последней мотивацией продолжать участие в боях у Нурмагомедова были деньги, однако он сам признался, что уже в них не нуждается. Кроме того, по словам спортсмена, каждый бой и период подготовки к нему очень негативно сказывались на здоровье его матери.

Как писал NEWS.ru, хоть Хабиб Нурмагомедов и объявил о завершении карьеры почти полгода назад — 24 октября, многие по-прежнему не верили в то, что он действительно уйдёт. Мол, предложат хорошие деньги — и вернётся, как множество его коллег. Но теперь в этой истории поставлена точка. Всё случилось ночью на встрече с главой UFC Дэйной Уайтом.

Уайт был тем человеком, кто сильнее остальных вселял надежду на то, что Хабиб вернётся. Он до последнего не лишал российского бойца чемпионского пояса и говорил, что будет пытаться вернуть его в октагон. В том числе и в недавнем интервью Майку Тайсону Дэйна сказал, что старается уговорить Нурмагомедова ещё на один бой. И вот теперь Уайт сдался. Титул в лёгком весе стал вакантным — за него подерутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.