Нурмагомедов: хотелось бы, чтобы иногда меня ласкали

https://static.news.ru/photo/27c054e2-de07-11ea-bbd7-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов признался, что предстоящий соперник Джастин Гейтджи ошибается на его счёт.

Меня окружают одни из лучших людей мира, как они могут меня ласкать? Я никогда не считал себя безупречным и идеальным. Думаю, Гейтжи в этом ошибается. Я очень самокритичный спортсмен, который должен постоянно пахать и не расслабляться. Мне, может быть, и хотелось бы, чтобы иногда меня ласкали, но такого быть не может. Каждый человек выкладывается в спаррингах со мной, мы постоянно соревнуемся, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Он также признался, что имеет слабости, как и любой спортсмен.

У меня есть слабости. Например, я подтягиваюсь 12 раз, а хотелось бы 25. От груди также я хотел бы отжимать больше 120 кг по 5–6 раз после тренировки. Физической силы у меня не так много, но в клетке я легко хватаю легковесов и чувствую себя на две головы сильнее соперников, одних из лучших бойцов в истории лёгкого веса, — добавил он.

Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по завершению карьеры, а также рассказал, как справляется без отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы, писал NEWS.ru.