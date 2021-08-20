Нурмагомедов анонсировал третий бой Гусейнова и Сантоса

По итогам турнира в Нижнем Новгороде лиги Eagle FC, который завершился ярким и равным боем россиянина Артура Гусейнова и бразильца Марсиу Сантоса, владелец лиги Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести третий бой этих соперников.

Первый их поединок в среднем весе в апреле 2021 Сантос выиграл удушающим приёмом во втором раунде, а второй поединок завершился вничью в полутяжёлом весе. При этом Гусейнов согласился выйти на замену за день до боя.

Я хочу сказать большое спасибо Артуру Гусейнову, который согласился выйти на замену, спас наш турнир и показал яркий бой, поэтому считаю, что следующий поединок стоит Сантосу провести не с Фаридуном Одиловым, с которым он должен был встретиться на этом турнире, а с Гусейновым. Я бы хотел посмотреть третий бой Артура с Сантосом, но при этом Артуру надо дать два месяца на подготовку, чтобы завершить это противостояние, — приводит слова Нурмагомедова спецкор NEWS.ru.

Как стало известно ранее, в Нижнем Новгороде завершился турнир по ММА, организованный лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В главном бою вечера в полутяжёлом весе россиянин Артур Гусейнов и бразилец Марсиу Сантос свели поединок вничью.