«Нокаутирую его за несколько секунд»: Трамп высказался о бое с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что провёл бы бой по правилам бокса против нынешнего главы страны Джо Байдена. Слова политика приводит Independent.

Если бы мне нужно выбрать кого-то в соперники, я бы избежал профессиональных боксёров, они могут быть слишком опасны. Думаю, моим самым простым соперником был бы Джо Байден, я думаю, он бы упал очень быстро. Я бы его нокаутировал за несколько секунд, — сказал Трамп.

75-летний Трамп был президентом США с 2016 по 2020 годы, после чего его сменил 78-летний Джо Байден.

8 сентября были названы шансы Трампа стать президентом США в 2024 году. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что у Трампа хорошие шансы и его нельзя сбрасывать со счетов.