Первый обладатель чемпионского пояса UFC из России, боец и киноактер Олег Тактаров провел первый поединок после 15-летнего перерыва, встретившись в боксерском ринге с Джеффом Монсоном 18 августа. Их борьба завершилась ничьей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Тактаров рассказал о планах провести реванш с Монсоном, собственной форме, поездке в гости к семье Нурмагомедовых, скандале с Еленой Исинбаевой и проблемах российского кинематографа.
«Не готов избивать пожилых людей, тем более депутатов»
— Какое впечатление у вас осталось от мероприятия «Бойцовского клуба», на котором вы провели поединок с Джеффом Монсоном?
— На стадионе было здорово. Всем понравилось, в том числе моему сыну. Не думаю, что могло быть более динамично и можно было сильнее раскачать публику. Думаю, мы с этим справились. После этого боя в планах продолжать набирать форму, чем я активно занимаюсь. Самое главное — прокачать выносливость, а для этого в Нижнем Новгороде есть подходящая большая лестница. Замечательно, что у меня была возможность полностью проверить здоровье перед боем. Как мне сказали, сосуды головного мозга и сердца у меня, как у 30-летнего мужчины. Поэтому я и решил набрать форму. Блогеры спасают бокс, как сказал Майк Тайсон, а почему бы мне не сделать то же самое в России с ММА. Большая часть бойцов у нас не может связать двух слов и раскачать публику. Все это замещается показной ненавистью и оскорблениями. Мы с Джеффом — два взрослых человека, которые не оскорбляли друг друга, а подкалывали.
— Как оцените форму своего соперника Джеффа Монсона?
— В первом раунде я бросил два джеба (несиловой удар нерабочей рукой. — NEWS.ru), они попали точно в цель, поэтому я решил просто подвигаться. Во втором раунде на 30-й секунде я выбросил правую, и тоже слишком сильно прилетело навстречу. Решил, что так можно дедушку просто забить, поэтому хорошо, что он перевел меня в партер. Это дало мне морально-этические основания сделать то же самое. Я ни на одну секунду не вышел из себя, не разозлился. Мне просто понравилось, чувствовал себя, как в фильме. Удары все были для меня безопасными, я их видел. К сожалению, Джефф бьет медленно и предсказуемо, по прямой. Но он при этом постоянно пер вперед и принимал все на голову. Это было страшно. Я не готов избивать пожилых людей, тем более депутатов.
«За шесть минут с Монсоном заработал больше, чем за три боя в UFC»
— Вы довольны полученным гонораром? Можете сравнить его с тем, сколько зарабатывали в 90-е в UFC?
— Это невозможно сравнивать! Мы тогда настолько мало зарабатывали, что здесь за шесть минут я получил больше, чем за последние три боя в UFC, когда я провел час в октагоне на Ultimate Ultimate.
— Кому принадлежит идея реванша с Монсоном по правилам ММА? Когда и на какой площадке ждать этот бой?
— Изначально ребята из Top Fight предложили ММА, почему я и согласился. Потом у них было три или четыре переноса, и я в них немного разочаровался. Потом поступило предложение от Влада Хрюнова сделать то же самое, но уже по правилам бокса. Времени на подготовку не было, но я оценил свою форму как удовлетворительную, когда поспарринговал в Сарове с молодыми ребятами, а когда вышли с Джеффом, все было в порядке, не считая старой травмы левого колена. Будь оно здоровым, я мог бы легче двигаться. Была неприятность, когда я попытался поменять направление движения и почувствовал, что колено не держит. Это произошло в первом раунде и очень меня огорчило. Вроде я нашел способ его закачивать, и колено стало лучше действовать. Я могу выполнять простейшие движения на скакалке, но пока левая нога у меня полностью не готова. Боялся, что подкачает выносливость, но я выдержал и радовался этому как ребенок.
— Чем будет отличаться ваш поединок по правилам ММА?
— Все восхищаются борьбой Монсона, который не уступал в партере молодым, а единственный раз проиграл Ивану Штыркову. Сам Монсон рассказывал: ему сказали, что это будет выставочный бой, а Штырков залепил ему в глаз, которым он не видит. Я слышал до боя, что у него один глаз не видит и оттуда залетают все удары, но не знал, какой именно, поэтому старался не бить ни справа, ни слева. Теперь знаю. Штырков этим воспользовался, нанеся размашистый удар, и также воспользовался надрывом бицепса и провел болевой прием в партере на травмированную руку. Джефф даже не защищался, потому что тогда порвал бы себе все окончательно. Как я сейчас понимаю, он здоров и в партере окажет мне сопротивление. Я проверил какие-то движения во время боксерского матча и понял, что с моей техникой он не знаком. Думаю, он подготовится, но интересно, будет ли это шахматный матч или желание завести публику. Посмотрим, как пойдет.
«С Хабибом нормально пообщались, но он слишком настороженно отнесся к моему товарищу»
— Вы лично знакомы с Хабибом Нурмагомедовым, вы были у него дома. Какое впечатление он оставил в личном общении?
— Мы поужинали вместе, нормально пообщались, вместе съездили в горы, а потом я его больше не видел. Все было хорошо и замечательно. Мы нормально пообщались с его отцом, сбегали на тренировку, но, видимо, Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм «Как из ММА попасть в Голливуд», который скоро должен выйти. Там не было ничего секретного, и если бы его попросили, он бы все удалил, но поступили некрасиво. Я считаю, что прежде всего со мной, потому что он мой товарищ. Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером его выкрадывать, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал, хотя он уже на тот момент был в «облаке» и поэтому остался. Это выглядело по-детски глупо, и у меня долгое время оставался неприятный осадок. Но время прошло и сейчас отношусь к этому уже равнодушно. Егор не в обиде, ему сейчас это кажется даже веселым.
— Когда вы узнали об этом инциденте?
— Когда мы переехали границу Чечни, мне сказали: «Николаич, мы тебе должны кое-что рассказать». Очевидцы рассказали, что Егора запихали в машину, хотя потом я узнал, что он сел туда сам и все было не так жестко. Тогда надо было открывать стадион в каком-то чеченском селе. Рамзан проехал, а мы должны были переодеться и составить ему компанию. А у меня мысли надеть кроссовки и бежать обратно в Дагестан. Аж пена от злости изо рта шла, но сейчас все прошло.
«Обидно, что у Махачева фан-база мизерная»
— Ислама Махачева считают наследником Хабиба Нурмагомедова. Можете сравнить их как бойцов? Кого из них считаете сильнее?
— Я бы не хотел на эту тему говорить, потому что каждый раз, когда я касаюсь темы кавказских бойцов, кому-то что-то не нравится. От них постоянно идут дурацкие шуточки про алкоголь и «Охоту». Многие говорят, что это пишут не кавказцы, а русские, которые называют себя Магомедами и Исламами. Я пытался выяснить, что это за мальчики, лишенные любви. Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнении с предшественником. У него же были тяжелые, интересные бои.
— Но у него не было своего Конора.
— В этом вы правы. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть. Тогда все вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках. Я Танка Эббота два раза в свои шоу водил. Он тренировал группу ребят против моих. В 2000-х, пока он еще был в форме до болезни, я его подтягивал постоянно. А тут до сих пор с Конором какие-то противостояния вместо того, чтобы обняться и подружиться. Но не мне их судить.
«Бой Емельяненко с Тайсоном абсолютно нереален»
— Федор Емельяненко сказал, что ему интересен бой по боксу с Майком Тайсоном. Насколько этот поединок реален?
— Этот поединок абсолютно нереален, потому что для Майка есть более выгодные предложения в плане денег. Судя по тому, что он хвалит братьев Логана и Джейка Полов, у меня есть мысль, что он может выйти с ними. Там и деньги, и не надо никуда выезжать. Если он и захочет сделать еще один выставочный бой, то с ними. У всех перед глазами бой Эвандера Холлифилда, который старше Тайсона, бил его два раза, но явно злоупотреблял фармакологией, потому что выглядел как Геракл. Сейчас такие люди чувствуют себя отвратительно, а его поставили с Витором Белфортом, который послал его в нокаут, будучи почти на 20 лет моложе. Получилось некрасиво. От этого выступления Холифилда отговаривала вся семья. Должны быть какие-то морально-этические качества. Я в стойке разобранного Джеффа ни разу сильно не ударил. Но никогда не знаешь, вдруг вместо Федора выйдет такой же неконтролируемый Штырков, и ты получишь увечья на 60-м году жизни.
— А с кем было бы логично провести бой Тайсону?
— Полно звезд, с которыми можно показать выставочный спектакль, только не такой скучный, как был с Роем Джонсом, а интересный. Учитывая, насколько Тайсон ненавидит выступать, я могу его понять. Перед выходом на бой с Монсоном я был в таком состоянии, что понимал, что не хочу никуда идти, а страху чуть больше, чем нужно, но при этом шаг назад ты уже не сделаешь, потому что тебя все ждут. Доверяешь своему инстинкту и делаешь шаг вперед. Так я стоял в закулисье перед тем, как выйти под песню «Любэ». Это было жуткое состояние. Вот на UFC 6 мне хотелось выходить, я был даже перенастроен, а сейчас делал это через не могу. Если я продолжу, то дальше будет легче.
После начала СВО у Тактарова отменились съемки в США
— Вы говорили, что в Штатах у вас слетело несколько проектов из-за СВО, потому что предпочитали украинцев русским. Что именно слетело? Как изменилось отношение к вам лично в США после 24 февраля?
— Мне никто не говорил, что отношение изменилось, но было странно. Из тех проектов, что вы знаете, это вторая часть «Логова разбойников» с Джерардом Батлером. Я там должен был быть. Мы же ограбили банк, и продолжение должно было быть про нас. При этом режиссер — мой товарищ, но ему поставили условие, что бюджет не позволяет. Странно, ведь на первом фильме хорошо собрали денег, а на второй не позволяет бюджет. В английском проекте мне сказали, что это плохо для бизнеса, работать с русскими, а в других двух новых проектах все по-американски было очень завуалировано: «Мы изменили решение и решили убрать этого персонажа». За две недели до начала съемок. Такого у меня не было за 20 лет работы в Голливуде. На пробах, которые у меня были, все герои вдруг становились не Николаями, а Мыколами, и это было странно. Скорее всего, здесь теперь шансов нет, но меня больше волнует, почему в России некоторые платформы имеют такое же мнение. Это интересно. Позвоните на основные платформы и спросите, как они относятся к Тактарову, хотят ли его видеть. Будет интересно услышать их ответ.
— Вы много раз играли в фильмах негативных персонажей, «плохих русских». Ассоциировали ли ваши поклонники вас с ними, относились ли из-за этого негативно?
— Такого не было никогда. Некоторые фильмы у меня разбивались по национальному признаку. Черные меня больше узнавали по «Плохим парням 2», нью-йоркцы — по «15 минутам славы». Полицейские почему-то были фанатами фильма «Роллербол», причем как в Америке, так и в России. Три полицейских, останавливавших меня за нарушение правил, оказались поклонниками этого фильма. Этот фильм люди обычно не помнят и не смотрели, хотя он был бюджетным, с Жаном Рено, а снимал его Джон Мактирнан.
— Как считаете, Россия больше приобрела или потеряла из-за того, что большинство американских фильмов сейчас не показывают в кино?
— Хотелось бы видеть качественные фильмы, но пока была одна «Чебурашка». Если будет стабильный выход качественных фильмов, как в Советском Союзе, где их было столько, что зарубежный кинематограф был не нужен. Сейчас, когда мне хочется что-то посмотреть, я в 9 из 10 случаев смотрю советские фильмы. В 70-е и 80-е годы у нас выходило много качественного кино, и мы сильно ничего не теряли. Сейчас сложнее. Я сходил на «Аватар 2», когда его показывали у нас в Сарове. Ничего не приобрел и не получил даже одного процента удовлетворения от первого «Аватара», который я смотрел в Техасе, где 80 процентов зала встали и аплодировали. А тут в зале было пять человек. Обычная «марвеловская» стрелялка: вот эти плохие, эти хорошие, и кто кого застрелит. Судя по тому, что второй «Аватар» снимался одновременно с третьим и четвертым, чтобы дети не успели вырасти, сценарно там все на низком уровне. «Аватар» для меня закончился.
«Отношения с украинцами не поменялись»
— Среди ваших знакомых актеров есть те, кто уехал в США или на Запад по политическим мотивам? Какие у них шансы добиться там успехов в нынешней ситуации?
— Я думаю, что и среди ваших коллег таких нет, кто бы уехал из-за политики. Если кто-то из молодежи и уехал, то только чтобы их в армию не забрали. Когда я зимой был в Лос-Анджелесе и общался с украинцами, 9 из 10 историй было о том, как кто своего сына, знакомого, родственника спас от мобилизации и обманул украинские военкоматы. В основном там народ еврейской национальности, но все истории были про это в компании после футбола или в бане. У нас, мне кажется, все то же самое, а то, что пишут в прессе, высосано из пальца, как с Еленой Исинбаевой.
— С украинцами вы нормально общаетесь? Отношения не поменялись после начала СВО?
— С теми, кто убежал от призыва и кто там жил до этого, не поменялись. Диалог проходит на чисто русском языке и даже без гэканья.
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