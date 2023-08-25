«Не готов избивать депутатов»: Тактаров о Монсоне, Хабибе и Исинбаевой Первый чемпион UFC из России рассказал о бое с Монсоном, инциденте в гостях у Нурмагомедова и о ситуации в американской киноиндустрии после начала СВО

Фото: Pavel Kashaev, Павел Ка/Global Look Press

Олег Тактаров

Первый обладатель чемпионского пояса UFC из России, боец и киноактер Олег Тактаров провел первый поединок после 15-летнего перерыва, встретившись в боксерском ринге с Джеффом Монсоном 18 августа. Их борьба завершилась ничьей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Тактаров рассказал о планах провести реванш с Монсоном, собственной форме, поездке в гости к семье Нурмагомедовых, скандале с Еленой Исинбаевой и проблемах российского кинематографа.

«Не готов избивать пожилых людей, тем более депутатов»

— Какое впечатление у вас осталось от мероприятия «Бойцовского клуба», на котором вы провели поединок с Джеффом Монсоном?

— На стадионе было здорово. Всем понравилось, в том числе моему сыну. Не думаю, что могло быть более динамично и можно было сильнее раскачать публику. Думаю, мы с этим справились. После этого боя в планах продолжать набирать форму, чем я активно занимаюсь. Самое главное — прокачать выносливость, а для этого в Нижнем Новгороде есть подходящая большая лестница. Замечательно, что у меня была возможность полностью проверить здоровье перед боем. Как мне сказали, сосуды головного мозга и сердца у меня, как у 30-летнего мужчины. Поэтому я и решил набрать форму. Блогеры спасают бокс, как сказал Майк Тайсон, а почему бы мне не сделать то же самое в России с ММА. Большая часть бойцов у нас не может связать двух слов и раскачать публику. Все это замещается показной ненавистью и оскорблениями. Мы с Джеффом — два взрослых человека, которые не оскорбляли друг друга, а подкалывали.

— Как оцените форму своего соперника Джеффа Монсона?

— В первом раунде я бросил два джеба (несиловой удар нерабочей рукой. — NEWS.ru), они попали точно в цель, поэтому я решил просто подвигаться. Во втором раунде на 30-й секунде я выбросил правую, и тоже слишком сильно прилетело навстречу. Решил, что так можно дедушку просто забить, поэтому хорошо, что он перевел меня в партер. Это дало мне морально-этические основания сделать то же самое. Я ни на одну секунду не вышел из себя, не разозлился. Мне просто понравилось, чувствовал себя, как в фильме. Удары все были для меня безопасными, я их видел. К сожалению, Джефф бьет медленно и предсказуемо, по прямой. Но он при этом постоянно пер вперед и принимал все на голову. Это было страшно. Я не готов избивать пожилых людей, тем более депутатов.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона

«За шесть минут с Монсоном заработал больше, чем за три боя в UFC»

— Вы довольны полученным гонораром? Можете сравнить его с тем, сколько зарабатывали в 90-е в UFC?

— Это невозможно сравнивать! Мы тогда настолько мало зарабатывали, что здесь за шесть минут я получил больше, чем за последние три боя в UFC, когда я провел час в октагоне на Ultimate Ultimate.

— Кому принадлежит идея реванша с Монсоном по правилам ММА? Когда и на какой площадке ждать этот бой?

— Изначально ребята из Top Fight предложили ММА, почему я и согласился. Потом у них было три или четыре переноса, и я в них немного разочаровался. Потом поступило предложение от Влада Хрюнова сделать то же самое, но уже по правилам бокса. Времени на подготовку не было, но я оценил свою форму как удовлетворительную, когда поспарринговал в Сарове с молодыми ребятами, а когда вышли с Джеффом, все было в порядке, не считая старой травмы левого колена. Будь оно здоровым, я мог бы легче двигаться. Была неприятность, когда я попытался поменять направление движения и почувствовал, что колено не держит. Это произошло в первом раунде и очень меня огорчило. Вроде я нашел способ его закачивать, и колено стало лучше действовать. Я могу выполнять простейшие движения на скакалке, но пока левая нога у меня полностью не готова. Боялся, что подкачает выносливость, но я выдержал и радовался этому как ребенок.

— Чем будет отличаться ваш поединок по правилам ММА?

— Все восхищаются борьбой Монсона, который не уступал в партере молодым, а единственный раз проиграл Ивану Штыркову. Сам Монсон рассказывал: ему сказали, что это будет выставочный бой, а Штырков залепил ему в глаз, которым он не видит. Я слышал до боя, что у него один глаз не видит и оттуда залетают все удары, но не знал, какой именно, поэтому старался не бить ни справа, ни слева. Теперь знаю. Штырков этим воспользовался, нанеся размашистый удар, и также воспользовался надрывом бицепса и провел болевой прием в партере на травмированную руку. Джефф даже не защищался, потому что тогда порвал бы себе все окончательно. Как я сейчас понимаю, он здоров и в партере окажет мне сопротивление. Я проверил какие-то движения во время боксерского матча и понял, что с моей техникой он не знаком. Думаю, он подготовится, но интересно, будет ли это шахматный матч или желание завести публику. Посмотрим, как пойдет.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона

«С Хабибом нормально пообщались, но он слишком настороженно отнесся к моему товарищу»

— Вы лично знакомы с Хабибом Нурмагомедовым, вы были у него дома. Какое впечатление он оставил в личном общении?

— Мы поужинали вместе, нормально пообщались, вместе съездили в горы, а потом я его больше не видел. Все было хорошо и замечательно. Мы нормально пообщались с его отцом, сбегали на тренировку, но, видимо, Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм «Как из ММА попасть в Голливуд», который скоро должен выйти. Там не было ничего секретного, и если бы его попросили, он бы все удалил, но поступили некрасиво. Я считаю, что прежде всего со мной, потому что он мой товарищ. Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером его выкрадывать, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал, хотя он уже на тот момент был в «облаке» и поэтому остался. Это выглядело по-детски глупо, и у меня долгое время оставался неприятный осадок. Но время прошло и сейчас отношусь к этому уже равнодушно. Егор не в обиде, ему сейчас это кажется даже веселым.

— Когда вы узнали об этом инциденте?

— Когда мы переехали границу Чечни, мне сказали: «Николаич, мы тебе должны кое-что рассказать». Очевидцы рассказали, что Егора запихали в машину, хотя потом я узнал, что он сел туда сам и все было не так жестко. Тогда надо было открывать стадион в каком-то чеченском селе. Рамзан проехал, а мы должны были переодеться и составить ему компанию. А у меня мысли надеть кроссовки и бежать обратно в Дагестан. Аж пена от злости изо рта шла, но сейчас все прошло.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

«Обидно, что у Махачева фан-база мизерная»

— Ислама Махачева считают наследником Хабиба Нурмагомедова. Можете сравнить их как бойцов? Кого из них считаете сильнее?

— Я бы не хотел на эту тему говорить, потому что каждый раз, когда я касаюсь темы кавказских бойцов, кому-то что-то не нравится. От них постоянно идут дурацкие шуточки про алкоголь и «Охоту». Многие говорят, что это пишут не кавказцы, а русские, которые называют себя Магомедами и Исламами. Я пытался выяснить, что это за мальчики, лишенные любви. Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнении с предшественником. У него же были тяжелые, интересные бои.

— Но у него не было своего Конора.

— В этом вы правы. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть. Тогда все вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках. Я Танка Эббота два раза в свои шоу водил. Он тренировал группу ребят против моих. В 2000-х, пока он еще был в форме до болезни, я его подтягивал постоянно. А тут до сих пор с Конором какие-то противостояния вместо того, чтобы обняться и подружиться. Но не мне их судить.

«Бой Емельяненко с Тайсоном абсолютно нереален»

— Федор Емельяненко сказал, что ему интересен бой по боксу с Майком Тайсоном. Насколько этот поединок реален?

— Этот поединок абсолютно нереален, потому что для Майка есть более выгодные предложения в плане денег. Судя по тому, что он хвалит братьев Логана и Джейка Полов, у меня есть мысль, что он может выйти с ними. Там и деньги, и не надо никуда выезжать. Если он и захочет сделать еще один выставочный бой, то с ними. У всех перед глазами бой Эвандера Холлифилда, который старше Тайсона, бил его два раза, но явно злоупотреблял фармакологией, потому что выглядел как Геракл. Сейчас такие люди чувствуют себя отвратительно, а его поставили с Витором Белфортом, который послал его в нокаут, будучи почти на 20 лет моложе. Получилось некрасиво. От этого выступления Холифилда отговаривала вся семья. Должны быть какие-то морально-этические качества. Я в стойке разобранного Джеффа ни разу сильно не ударил. Но никогда не знаешь, вдруг вместо Федора выйдет такой же неконтролируемый Штырков, и ты получишь увечья на 60-м году жизни.

— А с кем было бы логично провести бой Тайсону?

— Полно звезд, с которыми можно показать выставочный спектакль, только не такой скучный, как был с Роем Джонсом, а интересный. Учитывая, насколько Тайсон ненавидит выступать, я могу его понять. Перед выходом на бой с Монсоном я был в таком состоянии, что понимал, что не хочу никуда идти, а страху чуть больше, чем нужно, но при этом шаг назад ты уже не сделаешь, потому что тебя все ждут. Доверяешь своему инстинкту и делаешь шаг вперед. Так я стоял в закулисье перед тем, как выйти под песню «Любэ». Это было жуткое состояние. Вот на UFC 6 мне хотелось выходить, я был даже перенастроен, а сейчас делал это через не могу. Если я продолжу, то дальше будет легче.

После начала СВО у Тактарова отменились съемки в США

— Вы говорили, что в Штатах у вас слетело несколько проектов из-за СВО, потому что предпочитали украинцев русским. Что именно слетело? Как изменилось отношение к вам лично в США после 24 февраля?

— Мне никто не говорил, что отношение изменилось, но было странно. Из тех проектов, что вы знаете, это вторая часть «Логова разбойников» с Джерардом Батлером. Я там должен был быть. Мы же ограбили банк, и продолжение должно было быть про нас. При этом режиссер — мой товарищ, но ему поставили условие, что бюджет не позволяет. Странно, ведь на первом фильме хорошо собрали денег, а на второй не позволяет бюджет. В английском проекте мне сказали, что это плохо для бизнеса, работать с русскими, а в других двух новых проектах все по-американски было очень завуалировано: «Мы изменили решение и решили убрать этого персонажа». За две недели до начала съемок. Такого у меня не было за 20 лет работы в Голливуде. На пробах, которые у меня были, все герои вдруг становились не Николаями, а Мыколами, и это было странно. Скорее всего, здесь теперь шансов нет, но меня больше волнует, почему в России некоторые платформы имеют такое же мнение. Это интересно. Позвоните на основные платформы и спросите, как они относятся к Тактарову, хотят ли его видеть. Будет интересно услышать их ответ.

— Вы много раз играли в фильмах негативных персонажей, «плохих русских». Ассоциировали ли ваши поклонники вас с ними, относились ли из-за этого негативно?

— Такого не было никогда. Некоторые фильмы у меня разбивались по национальному признаку. Черные меня больше узнавали по «Плохим парням 2», нью-йоркцы — по «15 минутам славы». Полицейские почему-то были фанатами фильма «Роллербол», причем как в Америке, так и в России. Три полицейских, останавливавших меня за нарушение правил, оказались поклонниками этого фильма. Этот фильм люди обычно не помнят и не смотрели, хотя он был бюджетным, с Жаном Рено, а снимал его Джон Мактирнан.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Ка/Global Look Press Олег Тактаров

— Как считаете, Россия больше приобрела или потеряла из-за того, что большинство американских фильмов сейчас не показывают в кино?

— Хотелось бы видеть качественные фильмы, но пока была одна «Чебурашка». Если будет стабильный выход качественных фильмов, как в Советском Союзе, где их было столько, что зарубежный кинематограф был не нужен. Сейчас, когда мне хочется что-то посмотреть, я в 9 из 10 случаев смотрю советские фильмы. В 70-е и 80-е годы у нас выходило много качественного кино, и мы сильно ничего не теряли. Сейчас сложнее. Я сходил на «Аватар 2», когда его показывали у нас в Сарове. Ничего не приобрел и не получил даже одного процента удовлетворения от первого «Аватара», который я смотрел в Техасе, где 80 процентов зала встали и аплодировали. А тут в зале было пять человек. Обычная «марвеловская» стрелялка: вот эти плохие, эти хорошие, и кто кого застрелит. Судя по тому, что второй «Аватар» снимался одновременно с третьим и четвертым, чтобы дети не успели вырасти, сценарно там все на низком уровне. «Аватар» для меня закончился.

«Отношения с украинцами не поменялись»

— Среди ваших знакомых актеров есть те, кто уехал в США или на Запад по политическим мотивам? Какие у них шансы добиться там успехов в нынешней ситуации?

— Я думаю, что и среди ваших коллег таких нет, кто бы уехал из-за политики. Если кто-то из молодежи и уехал, то только чтобы их в армию не забрали. Когда я зимой был в Лос-Анджелесе и общался с украинцами, 9 из 10 историй было о том, как кто своего сына, знакомого, родственника спас от мобилизации и обманул украинские военкоматы. В основном там народ еврейской национальности, но все истории были про это в компании после футбола или в бане. У нас, мне кажется, все то же самое, а то, что пишут в прессе, высосано из пальца, как с Еленой Исинбаевой.

— С украинцами вы нормально общаетесь? Отношения не поменялись после начала СВО?

— С теми, кто убежал от призыва и кто там жил до этого, не поменялись. Диалог проходит на чисто русском языке и даже без гэканья.

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