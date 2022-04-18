Олег Тактаров назвал своего любимого бойца в UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Амир Хан сообщил в социальной сети, что подвергся ограблению в Лондоне. Преступники угрожали ему пистолетом и украли у спортсмена часы.

У меня только что забрали часы под дулом пистолета в Восточном Лондоне, Лейтон. Я и моя супруга Фарьял переходили дорогу. Мне повезло, что она была на несколько шагов позади. Ко...