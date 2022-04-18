Олег Тактаров назвал своего любимого бойца в UFC

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров назвал Петра Яна своим любимым бойцом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Первый обладатель пояса UFC в истории России в интервью YouTube-каналу «Фетисов» заявил, что Беспощадный напоминает ему собственного отца.
У меня есть любимчики, конечно, в среде современных профессиональных бойцов. Самый главный любимчик — это Пётр Ян. Потому что он мне моего отца напоминает. Прямо вылитый, все манеры такие же. А потом, смотрю, а они в один день родились. Я ему потом про это сказал. Он очень грамотный профессионал. Пётр сейчас не просто наш посол, он посолище, — сказал Тактаров.
После того как Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильского бойца Жозе Алду, Тактаров назвал сибирского спортсмена легендой.
Ранее Тактаров прокомментировал шутку Хабиба Нурмагодмедова про «медаль от Бастрыкина за избиение дагестанцами Конора Макгрегора».