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Спорт

Олег Тактаров назвал своего любимого бойца в UFC

Олег Тактаров объяснил, почему Пётр Ян — его любимый боец
15:11, 19 апреля 2022
Олег Тактаров назвал своего любимого бойца в UFC Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров назвал Петра Яна своим любимым бойцом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Первый обладатель пояса UFC в истории России в интервью YouTube-каналу «Фетисов» заявил, что Беспощадный напоминает ему собственного отца.

У меня есть любимчики, конечно, в среде современных профессиональных бойцов. Самый главный любимчик — это Пётр Ян. Потому что он мне моего отца напоминает. Прямо вылитый, все манеры такие же. А потом, смотрю, а они в один день родились. Я ему потом про это сказал. Он очень грамотный профессионал. Пётр сейчас не просто наш посол, он посолище, — сказал Тактаров.

После того как Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильского бойца Жозе Алду, Тактаров назвал сибирского спортсмена легендой.

Ранее Тактаров прокомментировал шутку Хабиба Нурмагодмедова про «медаль от Бастрыкина за избиение дагестанцами Конора Макгрегора».

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