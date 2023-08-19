Тактаров схлестнулся с Монсоном: фото скандального боя ветеранов MMA

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона

Ветераны ММА Олег Тактаров и Джефф Монсон столкнулись в эффектном поединке в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», однако главным событием турнира стал бой Вячеслава Дацика и Оли Томпсона. Турнир развернулся поздним вечером в пятницу, 18 августа, на арене в Москве.

Тактаров вышел на арену впервые с 2008 года. Тогда он поймал на болевой прием американца Марка Керра, заполучив 17-ю по счету победу в карьере. Сейчас спортсмену 55 лет, и бой с Монсоном для него стал серьезной авантюрой.

52-летний Монсон также близок к завершению карьеры. Об уходе на пенсию он говорил неоднократно, однако до сих пор выходит на арену, зачастую принимая достаточно смелые решения в плане выбора соперников. Например, он бился на голых кулаках с Александром Емельяненко, боксировал в ринге с Тимуром Никулиным и провел поединок с Вячеславом Дациком.

Дацик же на этот раз вышел на ринг с Оли Томпсоном, рассчитывая вернуться на тропу побед после поражений в двух поединках по решению судей. Сначала он уступил Кевину Джонсону в марте, а в июне проиграл Галымжану Жасланову. Более того, за неделю до противостояния он едва не был нокаутирован Александром Севериным.

На этом фоне Дацик с первых секунд боя продемонстрировал всю свою решимость, не позволив оппоненту предпринять хоть что-то. Томпсон был нокаутирован на отметке 2 минуты 25 секунд.

Бой между Тактаровым и Монсоном был не таким однозначным, многие назвали его скандальным. Ветераны единоборств быстро дали понять, что не готовы драться по правилам. Рефери неоднократно растаскивал бойцов, а затем вообще объявил ничью.

Самые яркие моменты турнира — в галерее NEWS.ru.