Тактаров обругал мексиканцев и вылетел в Россию

Российский актёр, кинопродюсер и бывший боец MMA Олег Тактаров обратился к мексиканцам перед вылетом в Россию. На своей странице в Instagram он написал, что надеется на то, что мексиканцы исправятся. Комментарий бойца смешанных единоборств стал ответом на его избиение в конце января местными жителями.

Едем из Мексики домой. Надеюсь, мексиканцы исправятся, извинятся и станут лучше или хотя бы как раньше, — написал Тактаров.

Подписчики обрадовались сообщению кумира и пожелали ему мягкой посадки на родине. Многие поддержали критику в адрес жителей Мексики из-за возросшей криминальной активности.

Ранее избитый в Мексике Тактаров обратился к фанатам. Он рассказал, что уже здоров, а раны затянулись. Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку и пожелания скорого выздоровления.

Он добавил, что у него имеется много материалов о том, что может ждать туристов в латиноамериканских странах. Он выразил надежду, что это в будущем спасёт много жизней. Бывший спортсмен также выразил желание встретиться с теми, кто его избил в октагоне.