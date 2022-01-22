Тактаров обратился к фанатам после избиения

Избитый в Мексике российский актёр, кинопродюсер и бывший боец MMA Олег Тактаров обратился к фанатам. Он рассказал, что уже здоров, а раны затянулись. Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку и пожелания скорого выздоровления. Видеообращение актёр опубликовал на своей странице в Instagram.

Огромное спасибо всем тем, кто пожелал мне здоровья и скорейшего выздоровления. Я уже здоров, раны затянулись. Пусть Всевышний простит всех тех, кто написал, что «жаль, что не убили», — поделился Тактаров.

Он добавил, что у него имеется много материалов о том, что может ждать туристов в латиноамериканских странах. Он выразил надежду, что это в будущем спасёт много жизней. Бывший спортсмен также выразил желание встретиться с теми, кто его избил в октагоне.

Ранее сообщалось, что неизвестные избивали Тактарова в течение 30–40 минут в Мексике. Его сначала ударили бейсбольной битой, затем связали ноги леской, футболкой обмотали лицо. Экс-чемпион UFC думал, что умрёт. По его словам, избиение прекратилось, когда приехала федеральная полиция. В тот момент он смог «вздохнуть с облегчением».

Нападение на Тактарова было совершено в курортном штате Кинтана-Роо, на юге страны. Полиция начала расследование. Пока официально не сообщается, кто напал на бывшего бойца MMA.