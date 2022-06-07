Тактаров рассказал о русофобии в Америке

Фото: olegtaktarov/vk.com

Олег Тактаров

Чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров рассказал об отношении к русским в ММА-промоушене UFC и в США в целом. Боец заявил, что ни разу не был свидетелем проявления русофобии.

Я как разведчик официально признанный, могу летать куда хочу. Меня здесь все ждут и любят. Нам сейчас здесь спокойно. Никто нас не трогает, никто не обижает, не притесняет, потому что спортсменов уважают везде. Я пока не встречал русофобии. В UFC этого нет вообще», — поведал Тактаров.

Также боец отметил, что пропаганда антироссийских настроений существует исключительно в интернете.

Олег Тактаров выступил в роли секунданта на турнире UFC в Лас-Вегасе. В частности, он был арбитром главного боя вечера, который состоялся между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком. Россиянин одержал победу в первом же раунде.