Названы гонорары Усика и Джошуа в реванше Названы гонорары Усика и Джошуа в реванше, который пройдет 20 августа

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Александр Усик получил $ 40 млн за бой-реванш с британцем Энтони Джошуа, сообщает Daily Star. Бой состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Помимо этого Усик и Джошуа получат проценты от продажи платных трансляций (PPV).

Во время боя будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику, после того как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.

30 июня Усик заявил о дополнительных силах, которые ему даёт украинский народ в преддверии реванша с Джошуа.