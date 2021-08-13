Нагибин проиграл бразильцу Кастро на турнире RCC в Екатеринбурге

Российский боец лёгкого веса Тимур Нагибин (18-6-1) потерпел поражение по очкам от бразильца Милсон Кастро (14-3) на турнире RCC в Екатеринбурге.

Россиянин владел преимуществом в начале боя, но постепенно у него стали возникать проблемы с габаритным соперником из Бразилии. Милсон Кастро использовал своё преимущество в длине рук и умело работал джебом. В третьем раунде уже бразилец контролировал ситуацию в бою и проводил серии ударов, а Нагибин пытался действовать в контратаках, но без особого успеха и в основном пропускал атаки от бразильца, а на последних секундах Кастро провёл ещё и тейкдаун, чем закрепил своё преимущество. По итогам трёх раундов судьи отдали победу единогласным решением судей Милсону Кастро.

В соглавном поединке вечера в весе до 88 кг россиянин Арсений Смирнов победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Лукаса Алсинью.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге завершился боксёрский турнир, организованный компанией RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера российский полусредневес Фёдор Папазов нокаутировал в девятом раунде соотечественника Арслана Магомедова.