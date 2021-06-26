Моргенштерн ответил призывавшим его запретить бойцам ММА

Российский рэпер Моргенштерн ответил бойцам ММА, которые призывали запретить творчество артиста. Запись певец сделал в сторис Instagram.

Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю, — сказал Моргенштерн.

Ранее ряд бойцов ММА, включая Александра Шлеменко и Хабиба Нурмагомедова, призывали запретить творчество Моргенштерна в России. В частности, Шлеменко рассказал, что недавно он наблюдал, как люди слушали Моргенштерна, после чего он сказал им выключить этого «чертилу».

25 июня в треках Моргенштерна нашли признаки влияния на психологию людей.