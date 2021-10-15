Минеев полностью разделся на взвешивании перед боем с Исмаиловым

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели официальную церемонию взвешивания перед боем на турнире AMC Fight Nights 104. Минееву пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в лимит до 84,4 кг. Эту информацию передаёт Sport24.

После того как Минеев разделся, его вес составил 84,4 кг. Исмаилов показал 83,9 кг.

Поединок между Минеевым и Исмаиловым состоится 16 октября в Сочи на WoW Arena. Это будет второй поединок между бойцами. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда бой завершился вничью по решению судей.

Также сообщалось, что российский боец Bellator Анатолий Токов поделился своим мнением о предстоящем бое-реванше между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. По мнению бойца, победит в этом бою тот спортсмен, который лучше подготовился, так как соперники хорошо изучили друг друга.