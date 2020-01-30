https://static.news.ru/photo/382e93da-434c-11ea-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поднялся на две позиции в обновлённом рейтинге чемпионата.

Ирландский боец занимает девятое место, опередив американского спортсмена Тони Фергюсона, который выступает в лёгком весе. Его позиция осталась неизменна, 35-летний спортсмен остался на 10-м месте, сообщает официальный сайт UFC.

Лидером сводного рейтинга организации вне зависимости от весовой категории является действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. Следом за ним расположился россиянин, чемпион в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов. Тройку сильнейших замкнул чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо.

18 января Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал возможный статус Конора Макгрегора как запасного в чемпионском поединке между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, ранее писал NEWS.ru.