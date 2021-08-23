Макгрегор напомнил Порье о сообщениях его жены

Бойцы ММА Конор Макгрегор и Дастин Порье снова обменялись любезностями в Twitter. В ответ на выложенную американцем фотографию нокаутированного соперника Конор ответил комментарием, где напомнил Дастину о письмах его жены.

Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. Твоя жена, братан. Личные сообщения. Локти в твой купол. Мягкая часть черепа никогда не станет твёрже с самого детства. Просверлил твой череп со скоростью 100 миль в час. Ты спал у меня на животе, — написал Макгрегор в Twitter.

Бойцы в общей сложности провели три поединка друг против друга. Первый из них выиграл Макгрегор нокаутом в первом раунде, во втором поединке Порье нокаутировал его во второй пятиминутке, а третий бой завершился победой американца техническим нокаутом из-за перелома ноги у Конора.

Как сообщалось ранее, ирландский боец MMA Конор Макгрегор обрушился с критикой в Twitter на экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за то, что тот якобы избегал под разными предлогами боя с Дональдом Серроне.